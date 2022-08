Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas manteve o saldo positivo na geração de empregos. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira,29.

Ao todo, em julho, foram 2.210 admissões contra 2.127 demissões registradas no município, fechando com saldo positivo de 83 vagas.

O setor de serviços houve um saldo positivo de 174 vagas, o setor de indústria registrou saldo positivo de 21 vagas. Já o setor de comércio registrou saldo negativo de 11 vagas, o setor de agropecuária também ficou com saldo negativo de 60 vagas e construção com saldo negativo de 41 vagas.

Nos sete primeiros meses do ano em Poços de Caldas, 16.076 pessoas foram admitidas, enquanto 14.824 foram desligadas, resultando no salto positivo de 1252 vagas.

O setor de construção é o que mais ganha destaque com 5.37%, seguido da indústria com 3.66% e serviços com 3.57%. Já os setores de comércio e a agropecuária fecharam em baixa, com -1,00% e -3.37%, respectivamente.