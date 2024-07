Campanha da Solidariedade 2024 da Alcoa Poços contribui com o Centro de Amparo à Criança Andradense (CACA)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Funcionários(as) e contratados(as) se mobilizaram para doar itens de maior necessidade para a instituição

Iniciativas que contribuem para o desenvolvimento das comunidades da região fazem parte do dia a dia da Alcoa Poços de Caldas. Lucas Torres, Ronaldo Gomes, Moises Pereira e Milene Cuzziol, da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), organizaram a Campanha da Solidariedade 2024, ação que anualmente incentiva funcionários(as) e contratados(as) a contribuírem com doações para uma organização.

Desta vez, o Centro de Amparo à Criança Andradense (CACA), que atua há 33 anos Andradas (MG), foi a instituição beneficiada. Entre os meses de maio e junho foram arrecadados 200 litros de leite, além de produtos de higiene pessoal e limpeza.

Os itens foram entregues nesta quarta-feira, 26, na sede da CACA. Segundo Aline Marcondes, coordenadora pedagógica da instituição, as doações chegaram em boa hora, pois o estoque já tinha acabado. “Essas doações atenderão cerca de 95 crianças, de 6 a 12 anos, que frequentam a nossa instituição para aulas de natação, judô, futebol e reforço escolar”, conta.

Lucas Torres, engenheiro mecânico de Engenharia e Manutenção e membro da ELRI, que também contribuiu como voluntário, ressaltou a importância da colaboração ao expressar sua gratidão. “Agradeço a cada pessoa que demonstrou a sua generosidade e contribuiu. Esperamos continuar fazendo a diferença com os nossos trabalhos”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Saiba mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.