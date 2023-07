CAMPANHA “POÇOS DOAR” TEM MAIS UMA EDIÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO

Sancionada em dezembro do ano passado, a “Campanha Poços Doar” terá mais uma edição durante o período de 1º de julho até 31 de julho.

O programa consiste em ações que serão realizadas nos meses de janeiro, julho e dezembro de cada ano, para incentivar, motivar e conscientizar sobre a doação de sangue na cidade.

A captadora da Hemominas, Maria Lauriceia Esteves Cardoso destacou a importância da doação. “Os estoques estão críticos para o tipo de sangue O positivo e O negativo pois o Hemominas está com números insuficientes de doadores que não estão comparecendo. Esperamos que no mês da campanha os estoques possam aumentar.”

Os meses escolhidos para implementar as ações, são tradicionalmente períodos onde há uma queda brusca nas doações da cidade.

A lei surgiu a partir do projeto de lei do vereador Wellington Guimarães (Paulista).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.