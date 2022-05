Campestre: PCMG realiza operação para reprimir o tráfico de drogas

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil deflagrou operação para combater o comércio ilegal de entorpecentes em Campestre. Três suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Durante o cumprimento dos quatro mandados de busca e apreensão, foram localizadas aproximadamente 500 porções de crack e cocaína, além de dinheiro, balança de precisão, veículos de luxo, motocicletas e aparelhos celulares.

Participaram da ação cerca de 20 policiais civis lotados em Campestre, Andradas e Poços de Caldas.

