Polícia Militar realiza prisão/apreensão por tráfico de drogas no bairro Santa Rita

Na tarde de quarta-feira, 20, a Polícia Militar (PM) de Poços de Caldas, em uma operação de patrulhamento no bairro Santa Rita, efetuou a prisão de um casal suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

Por volta das 13h13min, os agentes avistaram o casal em atitude suspeita e decidiram proceder com a abordagem. Com o indivíduo de 14 anos de idade, do sexo masculino, os policiais encontraram um aparelho celular e quantia em dinheiro trocado. Já com a indivíduo do sexo feminino, de 18 anos, foram localizados tabletes de maconha e dinheiro em espécie.

Após a detenção dos suspeitos, ambos foram conduzidos para atendimento médico a fim de verificar as suas condições de saúde e, posteriormente, foram encaminhados à delegacia de plantão, onde serão realizados os procedimentos legais.

No total, foram apreendidos 02 tabletes de maconha, 02 aparelhos celulares e R$349,00 em dinheiro, que supostamente seriam provenientes da atividade ilícita.

Uma terceira pessoa, que acompanhava os suspeitos no momento da ocorrência, esteve presente na delegacia durante o desenrolar dos procedimentos.

ALCO – 29° BPM