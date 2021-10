Sancionada lei que institui Semana Paralímpica em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi sancionada no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, na tarde desta segunda-feira (04) a Lei 82/2021, que “Institui a Semana Municipal Paralímpica no âmbito do Município de Poços de Caldas e dá outras providências.”

Aprovado no plenário da Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, o projeto tem autoria dos vereadores Wellington Guimarães e Flávio Lima e Silva.

A iniciativa tem como principal objetivo em difundir o esporte Paralímpico no município.

O prefeito Sérgio Azevedo parabenizou o trabalho desenvolvido e demonstrou pleno apoio na oportunidade. “Fico muito feliz em poder contar com profissionais capacitados e de muita qualidade para guiar o Paradesporto em Poços de Caldas. A Prefeitura fica à disposição e vamos prestar todo apoio para a realização do evento, ainda mais para 2022 quando a cidade irá completar 150 anos.”

O presidente do CIDEP, Eraldo Sandi agradeceu o apoio e comentou as expectativas para a oportunidade. “Estamos muito felizes em poder ter este estreitamento com o poder público e tudo isso em prol do paradesporto. Estamos bastante ansiosos e assim como em demais eventos, serão atividades muito importantes para esta integração e evolução esportiva.”

No momento da sansão da lei participaram os representantes do CIDEP – Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, responsáveis pelo evento, além dos secretário de Governo Celso Donato e Esporte Fernando Santos.

Com o projeto, aprovado e a lei sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo, fica incluída no Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município de Poços de Caldas a “Semana Paralímpica”, a ser comemorada/realizada anualmente, entre os dias 20 a 25 de setembro.