Cerest promove educação em saúde a trabalhadores autônomos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CERST) em parceira com o curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, está desenvolvendo ações para a promoção da saúde dos trabalhadores autônomos no município.

O técnico de enfermagem do CEREST, Edson Moura explicou o objetivo principal da ação. “O projeto visa despertar estes profissionais para a importância de se cuidarem quanto os riscos que estão expostos, além de garantir a prevenção de saúde no trabalho que executam.”

Neste primeiro momento cabeleireiros e manicures, foram escolhidos para receberem educação em saúde. Serão visitados salões de beleza, tendo em vista que trabalhadores deste seguimento se dedicam, e fazem parte de um público exposto a diversos riscos, como as questões inerentes a ergonomia, produtos químicos, ruídos que podem prejudicar a audição, além de riscos físicos como contato com bactérias.

O CEREST é um espaço de cuidado, que acolhe trabalhadores de diversos seguimentos, sejam da iniciativa privada, do serviço público ou autônomos.

O psicólogo do CEREST, Cristiano Andrade Psicólogo falou sobre a necessidade do trabalho com esse público. “A Ideia é beneficiarmos trabalhadores que se encontram atuantes de modo autônomo no município, por que também são responsáveis pelo giro da economia municipal e muitas vezes não são vistos e nem valorizados como devem ser.”

A Professora Responsável pelo estágio da faculdade Pitágoras, Elaine Cristina Faria salientou a importância de envolver os alunos do curso de enfermagem nessas atividades. “Pensar a formação para o cuidado em saúde é fundamental. A integração entre o CEREST e a faculdade Pitágoras vai trazer para o aluno, um maior conhecimento das questões que envolvem o trabalho, auxiliando no processo de promoção e prevenção da saúde do trabalhador autônomo.”

O aluno do 9º ano doo curso de enfermagem, Ronildo Gonçalves Araújo falou sobre a experiência. “Como alunos, esta é uma forma de adquirir conhecimento, mas também um modo de passar o que já aprendemos. Também é um modo de descobrirmos novas perspectivas de trabalho para futuras intervenções de cuidado junto ao público em questão.”

“Este projeto é importante para compreendermos o serviço que nem sempre é conhecido pela população, além de podermos divulgar as atividades do CEREST para esta comunidade trabalhadora que terá uma educação em saúde”, finalizou a acadêmica do 9º semestre de enfermagem, Samanta Eduarda de Souza Lobo.

Os trabalhadores que se encontrarem em condição de adoecimento, serão orientados a procurarem o CEREST para que possam ser cuidados pela equipe técnica.