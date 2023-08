Capacita Poços tem inscrições abertas com parceria entre Frooty e Senai

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, abriu as inscrições para interessados em participar do programa Capacita Poços, uma iniciativa inovadora que visa enriquecer a oferta de cursos e treinamentos, direcionados às necessidades específicas do mercado local.

O projeto visa ampliar a oferta de qualificação e capacitação de profissionais com instituições parceiras. As inscrições para os cursos de iniciação profissional em fundamentos da fabricação de cerâmica e aperfeiçoamento profissional em processos de fabricação para cerâmica branca que buscam atender as necessidades das indústrias implantadas no Distrito Industrial.

Ao todo, são 30 vagas gratuitas nesse primeiro momento e as inscrições podem ser feitas no Senai, de 21 a 25 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 3729-2600 e (35) 8829-2600 ou pessoalmente na rua Pedro Barbosa, 600, Jardim Formosa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, ressalta que o projeto é um avanço para o setor industrial de Poços de Caldas. Em breve disponibilizaremos outros cursos cehgando a mais de 120 vagas para o município com outros enfoques. “É um projeto inspirador que demonstra o poder da colaboração entre instituições de ensino, entidades governamentais e empresas locais. Ao oferecer uma formação de qualidade, orientada pelas necessidades do mercado, ele contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade, capacitando indivíduos a trilharem trajetórias profissionais de sucesso e impulsionando o progresso de toda a comunidade.”

INSCRIÇÕES

SENAI Poços de Caldas

Pessoalmente na rua Pedro Barbosa, 600, Jardim Formosa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 3729-2600 e (35) 8829-2600.