Carlos Mosconi fala sobre retorno das aulas presenciais, no programa Hora da Verdade

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, em sua entrevista no Hora da Verdade, comentou sobre a nova variante da Covid (Ômicron) e do alto grau de contaminação, porém, com sintomas mais leves.

Afirmou que irá ter reunião com a Secretária de Educação, Maria Helena Braga, para discutir o retorno das aulas presenciais marcado para o dia 07 de fevereiro. Segundo ele, provavelmente, não se terá o adiamento, mas talvez, novos protocolos.

Entre outros assuntos, Mosconi, que foi 4 vezes deputado federal por Minas Gerais, falou também sobre política, lamentando “o momento triste que o Brasil vive”, manifestando ainda seu descontentamento com o PSDB, partido que ajudou a fundar.

Assista o programa na íntegra aqui.

