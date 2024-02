Carnaval com Saúde: Unimed Poços orienta sobre o uso consciente do Pronto Atendimento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Carnaval é uma época de festa e alegria, porém requer cuidados especiais com a saúde. A Unimed Poços de Caldas listou algumas dicas para aproveitar a folia de forma segura.

Planeje com Antecedência: Antes de cair na folia, certifique-se de estar bem preparado. Leve consigo itens essenciais, como documentos de identificação, cartão do plano de saúde, protetor solar, água e alimentos saudáveis.

Moderação no Consumo de Álcool: O consumo excessivo de álcool pode levar a situações de emergência médica. Beba com moderação e intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para evitar a desidratação.

Cuidado com a Alimentação: Evite alimentos de procedência duvidosa e opte por refeições leves e nutritivas. O excesso de alimentos gordurosos e condimentados pode causar desconforto gastrointestinal e até mesmo intoxicações alimentares.

Proteja-se do Sol e do Calor: O Carnaval costuma ocorrer em dias quentes e ensolarados. Use protetor solar, chapéu ou boné e mantenha-se hidratado, principalmente se estiver participando de eventos ao ar livre.

Evite Situações de Risco: Tome cuidado ao atravessar ruas movimentadas, evite brigas e não dirija sob o efeito de álcool. Esteja atento aos seus arredores e proteja-se de possíveis acidentes.

Uso Consciente do Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento da Unimed Poços de Caldas é destinado a casos de urgência e emergência, como traumas, crises agudas de saúde e sintomas graves, é importante estar atentos a situações que possam resultar em visitas desnecessárias ao Pronto Atendimento (PA) e a utilização dos recursos necessários para pacientes graves.

A sobrecarga do sistema de saúde durante o Carnaval pode comprometer o atendimento de casos reais de emergência. Priorize a utilização dos serviços médicos apenas em situações que exigem cuidados imediatos.

Ao adotar essas medidas preventivas e agir com responsabilidade, você estará contribuindo para um Carnaval mais seguro e tranquilo para todos. Aproveite a folia com saúde e bem-estar!