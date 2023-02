Carnaval: nutricionista da Unimed Poços dá dicas para aproveitar a folia com saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Com a chegada do carnaval, pode ser comum para muitos foliões o aumento no consumo de bebidas alcoólicas e alimentos calóricos. O ritmo nesses dias torna-se muito intenso, algumas pessoas podem sentir indisposição para comer devido ao calor e temperaturas mais quentes. Como consequência, o corpo perde muita água e é aí que surge o cansaço, indisposição e ressaca.

Para aproveitar todos os dias com energia e saúde, é necessário seguir alguns cuidados com a alimentação. “É importante não pular nenhuma refeição, principalmente o café da manhã. Priorize ovos, iogurte natural, cereais como aveia e semente de chia. Para não desidratar ou sentir tonturas, também é importante beber cerca de 2 a 3 litros de água diariamente, além de ingerir sucos de frutas, água de coco e isotônicos – antes, durante e depois da folia” orienta Adriene Paulino, nutricionista da Unimed Poços.

No almoço e jantar, escolha uma alimentação que te forneça ou reponha sua energia como: carnes magras, arroz, macarrão e tubérculos (batata, mandioca, inhame). “Não se esqueça de incluir os vegetais verdes folhosos como: agrião, rúcula, couve e brócolis. Estes vegetais atuam no processo de desintoxicação e melhoram o funcionamento do fígado” acrescenta Adriene.

Dicas de frutas

Abacaxi;

Melão;

Melancia;

Uva.

As frutas possuem vitaminas e minerais que auxiliam em diversas funções do nosso organismo.

Como evitar ressaca

– Hidrate-se a todo o momento;

– O consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito com moderação e nunca com o estômago vazio. Acostume-se, também, a intercalar as bebidas alcoólicas com muita água;

– Opte por alimentos leves;

– Nada de consumir frituras.

Se ainda sim sentir alguns sintomas de ressaca, o importante é retomar a rotina. “Nosso corpo não entende que o carnaval é um período de folga. O organismo continua trabalhando normalmente. Então o mais importante é voltar aos hábitos saudáveis do dia a dia. Claro que repousar é essencial para esta recuperação” explica a nutricionista.