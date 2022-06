Segunda etapa da vacinação contra influenza e sarampo vai até sexta-feira (03)

Termina sexta-feira (3) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo. O público-alvo dessa fase inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades.

A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar, nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde (UBS), 90% do público-alvo que corresponde a 76,5 milhões de pessoas.

Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o ministério anunciou “mais de 50 mil” postos dedicados à vacinação no país. Naquela etapa, idosos e trabalhadores de saúde receberam a vacina contra a influenza. Aos da saúde foi sugerida a atualização da Caderneta de Vacinação para aqueles que não tomaram o imunizante contra o sarampo.

