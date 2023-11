Torcedor de Caldense e Cruzeiro, Jimmy realiza sonho de atuar pela Veterana e marcar gol na Raposa em jogo master

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na vitória da Caldense por 2 a 1 sobre o Master do Cruzeiro, um acontecimento chamou a atenção. O jogador Jimmy Rodrigues, sócio do clube e diretor geral de futebol society da Veterana, que geralmente atua pelos times de associados que fazem as preliminares das partidas do Master, pediu para jogar o jogo principal. O motivo? Além de ter uma paixão pela Caldense, ele é torcedor fanático do Cruzeiro. E queria ter a oportunidade de atuar contra grandes nomes da Raposa como Somália, Leandro Bochecha, Augusto Recife, Célio Lúcio, Diego Clementino, entre outros.

O confronto foi dividido em três tempos de 25 minutos, Jimmy ficou as duas primeiras etapas no banco e o placar não saiu do zero a zero. No tempo final, entrou em campo. Logo aos três minutos, a arbitragem marcou um pênalti para a Caldense, após um toque de mão da zaga celeste dentro da área. Jimmy não pensou duas vezes. “Quando saiu o pênalti eu olhei para o técnico e falei ‘essa é minha’. Coloquei a bola de baixo de braço e pensei ‘a oportunidade é essa’”, disse.

Todos os companheiros do times o incentivaram e ficaram na expectativa pelo gol. Jimmy ajeitou a bola com carinho, se preparou para a cobrança e, com categoria, estufou as redes. “Caprichei, o goleiro saiu antes, virei o pé e só corri para a alegria. Muito feliz”, descreveu. Na comemoração, o brilho em seus olhos foi notório. A partida teve outros dois pênaltis, um para cada lado. Diego Clementino empatou e, no fim, Rogerinho fez o tento da vitória alviverde por 2 a 1.

Ao final da partida, a alegria de Jimmy foi enorme. Ele participou de uma grande comemoração junto à equipe. O jogador fez sucesso. Concedeu entrevistas para a imprensa local e, quando achava que o dia já estava completo, ainda recebeu o carinho de diversas crianças que lhe pediram autógrafo.

“Realmente foi emocionante fazer parte dessa festa. O master da Caldense já está muito conceituado e a gente recebeu o Cruzeiro aqui, que é meu time de coração. Meu pai é cruzeirense, minha família toda é cruzeirense. Quando eu cheguei a Poços, 30 anos atrás, passei a ter a Caldense como time do coração, assim como o Cruzeiro. Só que os dois times juntos foi uma emoção a parte. Felicidade de ter feito um dos gols, o primeiro da nossa vitória, é só comemoração”, finalizou Jimmy.