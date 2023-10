Copa do Mundo de Parapente, em Andradas, é finalizada com sucesso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Maior evento mundial de voo livre reuniu competidores de quase 30 países e movimentou a economia da cidade

A sexta etapa da turnê de 2023 Copa do Mundo de Parapente – Paragliding World Cup (PWC), realizada em Andradas (MG), terminou neste sábado, 30 de setembro. Após uma semana de provas realizadas no Pico do Gavião, a competição foi concluída com sucesso, conforme avalia Luís Cruz, presidente da Vetor Esportes, empresa responsável pela organização do evento.

“Nós chegamos até a pensar em cancelar o evento, mas o patrocínio da Alcoa e o apoio da Prefeitura Municipal e do Pico do Gavião foram fundamentais para a realização e o sucesso da competição”, ressalta Luís. “Conseguimos conciliar business e competição, criando um novo padrão de organização que, com certeza, será cobrado pelos novos pilotos em outras etapas. E isso é muito bom para o esporte”.

A PWC é reconhecida pela Federação Internacional de Aeroesportes (FAI) e já passou, este ano, por Turquia, Romênia, França e Espanha. Esta é a terceira vez que o Pico do Gavião sedia a Copa, que reuniu 125 atletas de 28 países, como Brasil, Austrália, Colômbia, França, Japão e Estados Unidos.

Marcella Uchoa é poços-caldense e conquistou o quarto lugar feminino. Ela afirma que, dentre os diferentes países onde já competiu, a rampa de Andradas é uma das melhores do mundo. “Fiquei muito feliz com minha colocação. No total, tivemos cinco dias de prova com diferentes condições climáticas, o que é uma média bem alta para o PWC” contou.

Além de Marcella, a brasileira Isabela Sales, de Saquarema, ficou em 5º luga,r e os brasileiros Rafael Barros, Alexandre Germani, Lucas Ribas e Erico Oliveira, da Niviuk, e Washington Peruchi, Luiz Cezar Dias, Martinho Ribeiro Morais e Tony Negreiros, da Vetor, ficaram em 1º e 2º lugares, respectivamente, por equipes. Os resultados podem ser conferidos no site: https://pwca.events/pwca-results.

A presença de turistas e atletas movimentou a economia do município, conforme avalia Fabiano Sulato, presidente do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema) de Andradas, representante da prefeita Margot Pioli. “Conversei com comerciantes e eles acharam o PWC bem importante para a cidade. Com certeza, eventos trazem muito movimento e esse não foi diferente: lotou os hotéis. O balanço foi muito positivo”, conclui.

Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, patrocinadora master, participou da premiação aos atletas e recebeu um troféu de agradecimento pelo apoio. Na oportunidade, ele reforçou o apoio da Companhia a ações de turismo e esporte. “Tivemos a honra de contribuir com a maior competição da categoria de parapente e ficamos muito felizes e satisfeitos com a repercussão positiva tanto entre os atletas quanto para a cidade”, pontua.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.