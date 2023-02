Estação Folia anima Carnaval de Poços de Caldas com diversas brincadeiras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Uma grande centopeia colorida serpenteando por entre o público e um “panão-folia” que tira todo mundo do lugar. É assim, por meio de brincadeiras interativas, que o projeto Estação Folia alegra os carnavais de Poços de Caldas desde 2010! Em 2023, a tradicional atração, querida não só pelos pequenos como também pelas famílias, está em novo local, agora na Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante), no domingo (19) e na terça-feira (21), a partir das 14h.

Realizado pela Cia. Máscaras Vivas, o Estação Folia tem no elenco Elisângela Virga, Fabio Freitas, Felipe Figueiredo, Deco Sousa, Francisco Mocchegiani, João de Araújo, Rose Torraca, Grace de Souza, Silmara, Renata Cabrera, Fabio Cavelagne, Viviane de Figueiredo e Nando Gonçalves.

“Realizamos esse projeto, que envolve 13 artistas, desde 2010. Nossa centopeia gigante interage com o público em geral, principalmente as crianças, além do panão e da dança maluca, que trabalha o lúdico com as crianças. Brincamos bastante com toda a família, ao som das músicas de Carnaval de todo o país”, destaca a atriz Elisângela Virga.

Assim como toda a programação, a atividade é gratuita e totalmente em consonância ao Carnaval para as famílias de Poços de Caldas e turistas que passam na cidade o período de festa. “Nosso projeto visa levar as brincadeiras para que cada vez mais pais, filhos, adultos e crianças possam se divertir juntos num ambiente agradável, seguro e criativo. É uma fórmula que foi pensada de acordo com a demanda dos foliões que querem aproveitar as tardes no Carnaval da nossa cidade e que são sempre muito bem-vindos”, completa Elisângela.

Além do Estação Folia, a Praça dos Imigrantes vai receber uma programação especial em todos os dias da folia, a partir das 14h, com o Carnabebê e outras atividades para toda a família. “A Praça dos Imigrantes é o espaço das famílias com suas crianças neste Carnaval 2023, com atrações todos os dias, a partir das duas da tarde, entre elas o Estação Folia, o Carnabebê e teatro”, informa o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.

Poços de Caldas integra o programa Carnaval da Liberdade, iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o slogan “A Liberdade mora em Minas e o Carnaval também”. A iniciativa intersetorial vem sendo desenvolvida em quatro eixos: Estruturação, Fomento, Ações Culturais e Promoção.

Confira a programação de Carnaval na Praça dos Imigrantes:

18/02 – sábado

14h – Carnaviola – Folia Buscapé

16h – Carnabebê

19/02 – domingo

14h – Estação Folia

16h – Carnabebê

20/02 – segunda-feira

14h – O Bloco do Bonezinho Vermelho

16h – Carnabebê

21/02 – terça-feira

14h – Estação Folia

16h – Carnabebê