Prefeitura antecipa segunda parcela do 13º salário de servidores públicos

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas paga nesta sexta-feira (09), a segunda parcela do 13º salário para os servidores públicos municipais e novamente, a exemplo da primeira parcela, sendo realizada de forma antecipada. São mais de 6.500 servidores beneficiados com a antecipação.

A primeira parcela do 13º salário, por lei, deve ser paga aos trabalhadores até o dia 30 de novembro de cada ano, mas a Prefeitura, também antecipou neste ano e pagou no dia 22 de julho. Esta segunda parcela poderia ser paga até o dia 20 de dezembro, mas foi decidido por pagar já nesta semana.

“Poços será uma das primeiras prefeituras do país a pagar a segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos. Foi um ano que o poder público conseguiu se desenvolver e recuperar a economia local. Além de tudo, será um valor importante de cerca de R$11 milhões injetados em nossa economia local que aliás, segue em plena recuperação. Poços segue gerando economia, emprego e renda e temos muitas novidades pela frente”, afirma o prefeito Sérgio Azevedo.

A segunda parcela já estará disponível na conta de todos os servidores nesta sexta-feira (09).

