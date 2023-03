Carro capota em rodovia de Poços de Caldas

Um carro capotou na Rodovia MGC -146, em Poços de Caldas. O acidente ocorreu na tarde deste domingo,12. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo VW/gol havia capotado sobre a pista de rolamento no sentido Poços a Andradas.

As vítimas, o condutor de 20 anos e uma passageira de 17 anos, foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Margarita Morales, na zona sul de Poços de Caldas.

Ainda segundo PM Rodoviária, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O veículo, apesar de licenciado, foi removido ao pátio credenciado do Detran, para liberar a via.

Os policiais foram ao Hospital Margarita Morales, mas as vítimas já haviam sido medicadas e liberadas.

Ainda segundo a PM Rodoviária, com as fichas, foi possível identificá-las e entrar em contato por telefone.

O condutor contou aos policiais que, seguia pela rodovia sentido Poços a Andradas, sob fortes chuvas, acompanhado pela passageira de 17 anos, quando na altura do Km 534, próximo a uma curva, perdeu o controle da direção, saiu da pista de rolamento, bateu em um barranco e parou capotado sobre a pista de rolamento. Ainda segundo a PM Rodoviária, foi lavrado um auto de infração referente as condições constatadas dos pneus.

Fonte: PMR

Beatriz Aquino

