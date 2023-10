Cemitério da Saudade terá funcionamento especial no Dia de Finados em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 2 de novembro, quando se celebra o Dia de Finados, o Cemitério da Saudade em Poços de Caldas estará aberto para receber visitantes e prestar homenagens aos entes queridos. O horário de funcionamento no Dia de Finados será das 07:00 às 18:00, oferecendo um ambiente tranquilo e respeitoso para as pessoas prestarem suas homenagens aos seus entes queridos que partiram.

Mais de 50 mil pessoas devem passar pelo cemitério que tem mais de 7.800 túmulos.

Além do horário estendido, as paróquias locais se uniram para oferecer momentos de reflexão e oração aos familiares e amigos que desejam participar de missas especiais neste dia de lembrança e saudade no cemitério

7h00 – Paróquia Santo Expedito

9h00 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde

10h30 – Paróquia São Sebastião

Durante todo o dia, a administração do cemitério estará disponível para prestar assistência aos visitantes e garantir que todos possam passar momentos tranquilos e significativos de reflexão.

Todos são convidados a participar das missas e a visitar o Cemitério da Saudade para honrar e relembrar aqueles que fizeram parte de suas vidas.

Trânsito

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), realizará a interdição da Rua da Saudade ao tráfego de veículos, a partir do portal próximo ao Presídio. A partir deste ponto o acesso será destinado exclusivamente à circulação de pessoas. A entrada pelo bairro São Geraldo estará aberta.

Curiosidade

O túmulo de uma antiga moradora da cidade está entre os mais visitados. Identificado pelo nome de “Princesa Tamara Gagarin”, ali estaria enterrado o corpo de uma personalidade famosa na história mundial: a grã-duquesa Anastásia Nikolaevna Romanov, quarta filha do czar russo Nicolau II.

Segundo os relatos históricos oficiais, Anastásia morreu junto com sua família em 1918, aos 17 anos, em uma execução orquestrada por um partido de oposição à monarquia e que pôs fim a três séculos da Dinastia Romanov. Os restos mortais dos pais de Anastásia e de três irmãs foram identificados por meio de exame de DNA em 1993, dois anos após terem sido encontrados enterrados em uma floresta.

A ausência dos corpos da adolescente e de um irmão estimulou o surgimento de lendas em algumas partes do mundo, apontando que os dois teriam escapado da morte e se escondido em outros países.

A Anastásia de Poços de Caldas teria morrido em um asilo em 1965, após morar por 20 anos na cidade, onde dava aulas de inglês. Parte da sua vida se passou na Rua Santa Catarina, no Centro, onde vivia sob o que seria seu pseudônimo e com uma governanta, imortalizada na mesma placa que identifica o túmulo da Princesa Tamara Gagarin como “Condessa Alexandra Tatichev”.

Assim como o túmulo da família Romanov na Rússia, canonizada em 2000 pela Igreja Ortodoxa Russa, o túmulo da suposta princesa do Sul de Minas recebe centenas de visitantes todos os anos, com velas, orações e pedidos. As homenagens se misturam às de familiares das mais de 100 mil pessoas enterradas no Cemitério da Saudade.