Gás de cozinha tem leve queda no preço

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. Segundo o levantamento, o preço do gás de cozinha se manteve estável para retirada no depósito e caiu 0,13% para entrega.

A comparação é com o mês passado. Já em relação a março de 2023, houve queda de 5,99% para retirar e de 4,39% para receber em casa.

O menor preço encontrado foi R$ 105 (retirada) e R$ 115 (entrega).

Ao todo, foram pesquisados 13 estabelecimentos de Poços de Caldas. Acesse a pesquisa abaixo.

PESQUISA-DE-GAS-ATUALIZADA-marco-2024

