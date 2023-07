Centenário será biblioteca polo da Rede de Bibliotecas Integra Geraes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Biblioteca Municipal Centenário de Poços de Caldas foi selecionada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais como biblioteca polo para compor a Rede de Bibliotecas Integra Geraes, dentro do programa Minas Literária, lançado pelo Governo do Estado para incentivar a leitura e fortalecer a cadeia produtiva do livro.

A criação da Rede de Bibliotecas Integra Geraes compõe o terceiro eixo do Minas Literária, composta para fortalecimento das Bibliotecas Públicas Municipais e para a capacitação de agentes culturais para geração de emprego, trabalho e renda dentro da cadeia produtiva do livro.

Com esta iniciativa, o Governo de Minas quer viabilizar mais colaboração entre bibliotecas públicas e comunitárias para promover o acesso a informação, educação e cultura para a comunidade, desenvolvendo habilidades de leitura, pesquisa, escrita e competência digital e valorizando o patrimônio cultural e histórico local.

A Rede de Bibliotecas Integra Geraes é composta por bibliotecas previamente selecionadas de todas as mesorregiões do estado. A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais é a Biblioteca Modelo. As demais são Bibliotecas de Referência, que funcionarão como centros irradiadores para o interior.

Entre os critérios utilizados pelo Sistema Estadual de Bibliotecas para a seleção das Bibliotecas Polo estão a localização geográfica e o desenvolvimento de trabalhos de destaque nos dois últimos anos.

Minas Gerais é o estado com o maior número de bibliotecas públicas e comunitárias do país. Segundo dados do último “Retrato das Bibliotecas Públicas”, realizado em 2018 pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), 745 dos 853 municípios mineiros possuem bibliotecas.

“A ideia da criação da rede de bibliotecas é o fomento à leitura e à literatura em todo o estado. A partir das bibliotecas polo serão realizadas diversas ações no sentido de incentivar a cadeia do livro em Minas Gerais”, ressalta a coordenadora das Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas, Raissa de Melo.

Biblioteca Centenário

A Biblioteca Municipal Centenário foi fundada em 1944, pelo prefeito Dr. Joaquim Justino Ribeiro e recriada em 09 de dezembro de 1968, pelo prefeito Dr. Haroldo Genofre Junqueira. Em 1972, em homenagem ao centenário de Poços de Caldas, foi recriada pelo prefeito Dr. Ronaldo Junqueira e recebeu a denominação de Biblioteca Municipal Centenário. Funcionou até 1996 na antiga “Casa de Chá” do Palace Hotel (atual “Café Concerto”).

Em 1997, mudou-se para o Espaço Cultural da Urca, edifício de grande beleza, que na década de 40 abrigou uma das mais importantes casas de jogos do Brasil: o Cassino da Urca. A transferência foi realizada pensando em melhores acomodações para o acervo e mais espaço para o atendimento ao público.