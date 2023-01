Segunda dose da vacina contra covid está disponível para bebês

Alice Dionisio

Seguindo o memorando circular Nº4/2023/SES/SUBVS-SVE—DVAT-CEPI, o tempo de intervalo de aplicação de 2ª dose do imunizante contra COVID-19 foi reduzido de 28 dias para 21 dias.

Portanto, todos os bebês de 06 meses a 02 anos que já atingiram 21 dias após aplicação da 1ª dose, já podem se dirigir até a sala de vacina da UBS Centro, das 08h às 18h, para receber o imunizante.

Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

