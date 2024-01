Secretaria de Educação se prepara para ano letivo de 2024

Com o término do ano letivo, a Rede Municipal de Ensino se encontra em período de férias, proporcionando um merecido descanso aos estudantes e professores. O retorno às aulas está programado para o dia 6 de fevereiro, marcando o início de mais um ano de aprendizado e crescimento.

Durante todo o ano, a Secretaria Municipal de Educação tem desempenhado um papel crucial ao viabilizar solicitações de vagas para os alunos provenientes da rede privada ou estadual que almejam integrar a Rede Municipal de Ensino. Além disso, estudantes já matriculados têm a oportunidade de requerer transferência de unidade para o ano letivo de 2024.

As solicitações e o processo de matrícula ocorrem na Administração Escolar, localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Prefeito Chagas, 464. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30, facilitando o acesso aos pais e responsáveis.

Um período crucial para a matrícula foi entre os dias 12 e 16 de dezembro, destinado aos alunos que concluíram o Jardim II da Educação Infantil e estão progredindo para o 1º Ano do Ensino Fundamental I. As crianças que já constavam no cadastro de intenção de vaga para a Educação Infantil também efetuaram suas matrículas diretamente nas unidades escolares, recebendo informações detalhadas por meio de cartas sobre o procedimento e a escola designada.

Gislene Elisa de Araújo, chefe da Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, destaca que o setor permanece aberto durante os meses de dezembro e janeiro, recebendo novos cadastros para a Educação Infantil e atendendo solicitações de transferência de alunos vindos de outras cidades ou da rede privada para o Ensino Fundamental I e II.

Para realizar cadastros ou solicitar transferências, os interessados podem comparecer à Administração Escolar, na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos horários mencionados. Além disso, informações adicionais podem ser obtidas através do telefone 3697-2356.

Segundo a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi, com o comprometimento da Secretaria Municipal de Educação em proporcionar oportunidades educacionais de qualidade, o processo de matrícula para o ano letivo de 2024 demonstra-se transparente e acessível, visando garantir o direito à educação a todos os estudantes da comunidade.

Ainda conforme a secretaria adjunta, o “Vale Educação”, que garante material escolar para os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, está garantido para o ano de 2024 e o cronograma de distribuição será amplamente divulgado pelos canais de comunicação da Prefeitura que será disponibilizado pelas unidades escolares a partir de 01/02/24.

