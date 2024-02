Nova pesquisa do Procon aponta aumento no preço da cesta básica

Os preços que compõem a cesta básica subiram 2,07% em relação à pesquisa realizada entre os dias 18 e 21 de dezembro de 2023. O levantamento foi feito em 14 supermercados e atacarejos do município.

Os itens que tiveram aumento foram cenouras KG (R$4,77), batata inglesa KG (R$3,80), arroz Tipo I 5KG (R$2,06), feijão-carioca KG (R$1,05) e água sanitária 1L (R$0,85). Caíram morango 250G (R$2,22), leite em pó 400G (R$1,60), tomate KG (R$1,28), açúcar cristal KG (R$0,35) e sabão em pó 800G (R$0,27).

Carne

Os preços das carnes subiram 0,20% em relação à pesquisa realizada entre os dias 18 e 21 de dezembro de 2023. Subiram filé de merluza KG (R$1,75), peito de frango KG (R$1,41) e contra filé KG (R$1,35). Estão mais baratas picanha KG (R$4,50), alcatra R$(2,40), fígado KG (R$1,66) e costela bovina KG (R$1,29).

Acesse a pesquisa completa abaixo:

PESQUISA-CESTA-BASICA-JANEIRO-2024

