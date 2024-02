Polícia Militar procura autores de roubos a postos de combustíveis em Poços e Laranjeiras de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois suspeitos de terem roubado postos de combustíveis em Poços de Caldas e em Laranjeira de Caldas, são procurados pela Polícia Militar. As ações aconteceram na noite desta terça-feira, 13.

De acordo com informações repassadas pelos militares, o primeiro roubo aconteceu por volta das 20h10min, na rodovia BR459, km 12, em Laranjeiras de Caldas. Segundo relatos da vítima, um homem de 39 anos que trabalhava no local como frentista, ele foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura, sendo conduzida por um autor de capacete branco, e o garupa que estava de capacete, blusa branca, com uma mochila nas costas e portando uma arma de fogo.

A vítima disse que saiu correndo e os autores levaram a quantia de R$25,00 que estava no caixa.

Na mesma data, mas por volta das 22h57min, a Polícia Militar foi novamente acionada e compareceu ao posto de combustível localizado na Avenida João Pinheiro, no Parque Véu das Noivas, zona leste de Poços de Caldas. Após o contato com a vítima, um homem de 43 anos e frentista, relatou-se que enquanto trabalhava, uma motocicleta parou na rodovia e um dos autores desceu do veículo em sua direção, anunciando o assalto com uma arma de fogo. A vítima entregou um celular Samsung J7 de cor metálica e a quantia de R$150,00 em dinheiro, e eles evadiram na motocicleta em seguida.

Após ver as imagens do roubo ocorrido no posto em Laranjeiras de Caldas, a vítima confirmou que são os mesmos autores.

As buscas pelos suspeitos continuam.

