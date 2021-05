Pessoas com 60 anos recebem vacina contra Covid nesta quinta-feira (06)

Nesta quinta-feira (06), começa a aplicação da 1ª dose da vacina contra COVID-19, para pessoas com 60 anos.

A vacinação desse público também acontecerá na sexta (07) e no sábado (08), até às 12.

Para imunização é necessária apresentação do documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h

Vacinação dos acamados

Está acontecendo também, a vacinação de acamados. Os responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência, para cadastramento da vacinação. Após o cadastro, as equipes irão se dirigir às residências para a aplicação da vacina.

Vacinação Solidária

Continua nesta etapa da vacinação as doações de alimentos como arroz, feijão, farinha de trigo e açúcar, entre outros gêneros continuam nessa etapa. Além de receber a vacinação contra a Covid-19 no Drive-Thru, na Urca, os poços caldenses também estão exercendo a solidariedade neste momento de pandemia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.