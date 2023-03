Demutran realiza fiscalização de veículos escolares em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em parceria com Guarda Civil Municipal e Policia Militar, iniciaram o período de fiscalização de veículos escolares.

Na manhã desta quinta-feira(02), duas escolas receberam a fiscalização, uma localizada no bairro Cascatinha, onde nenhuma irregularidade foi constatada e a outra no bairro Nova Aurora, onde uma van escolar com documentação vencida foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran em Poços de Caldas.

Na oportunidade, a fiscalização se baseia na existência de autorização para realização do respectivo transporte, na regularidade e também na lotação correta de cada veículo.

Pais e responsáveis por alunos que utilizam o serviço de vans escolares no município devem ficar atentos às condições de segurança dos veículos. Ao contratar um serviço de transporte escolar, os pais devem exigir o documento que comprova a autorização para circulação do veículo, com atenção à data de validade.

Segundo o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Conde Maria, as fiscalizações continuarão nas próximas semanas nas demais escolas da cidade.

Os motoristas que estiverem fazendo o transporte sem a autorização estão sujeitos a punições como multas, apreensão do veículo e até suspensão da CNH, conforme a gravidade da infração.

MOTORISTAS

Motoristas que ainda não regularizaram suas vans devem procurar a Secretaria de Defesa Social, que fica na rua Pernambuco, 265, no Centro, das 9h às 18h. O telefone é o 3697-5352.

Para obter a autorização de transporte escolar, os proprietários de vans devem providenciar uma série de documentos, como requerimentos, declaração das escolas onde o serviço é prestado, certificado de inspeção de segurança do INMETRO, certificado de inspeção do cronotacógrafo na validade, certificado de registro e licenciamento do veículo, documentos pessoais, atestado de saúde e antecedentes criminais.