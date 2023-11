Parada de Natal de São João da Boa Vista acontece no próximo domingo, 03/12

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo domingo, dia 03/12, acontece o primeiro desfile da tradicional Parada de Natal que promete encantar todos os sanjoanenses e visitantes com as mágicas fantasias, luzes e decorações natalinas. O evento também acontece no segundo domingo de dezembro, 10/12.

Em 2023, o tema do desfile é “Uma Doce Noite de Natal”, que faz uma alusão à noite natalina, a cozinha da Mamãe Noel, o presépio, e todos os momentos em família como a troca de presentes e a ceia de Natal. A Parada de Natal é uma realização da Associação Comercial de São João da Boa Vista e da Prefeitura Municipal. Ao todo são mais de 215 participantes, divididos em 35 alas e 6 carros alegóricos.

A Avenida Dona Gertrudes vai receber duendes, bailarinos, soldados de chumbo, balas, doces, pirulitos, bonecos de neve, árvores de Natal gigantes, e muito mais! O desfile acontece na Avenida Dona Gertrudes, às 20h30, nos dias 03 e 10/12. Será montada uma estrutura de gradil para segurança do público que assistirá o desfile. Nas proximidades da Escola Estadual Joaquim José será reservado um espaço para que as pessoas com deficiência física possam assistir ao desfile com conforto e segurança.

De acordo com o gerente adminsitrativo da ACE São João, Mateus Ananias, o evento é uma excelente oportunidade para o fomento da economia sanjoanense. “A Parada de Natal tem uma importância estratégica para o Natal de São João uma vez que leva centenas de milhares de pessoas às ruas da cidade, fomentando direta e indiretamente o comércio local, além de valorizar a atividade artística da nossa cidade”, destacou Mateus.

TRÂNSITO

Os quarteirões da Praça Cel. Joaquim José e Praça Cel. José Pires serão interditados às 14h pelo Departamento Municipal de Trânsito e Segurança. A Av. Dona Gertrudes no sentido bairro-centro, a Rua Prudente de Moraes, e a Rua Floriano Peixoto, terão o trânsito impedido à partir das 16h. O outro sentido da avenida e a Rua Gabriel Ferreira, serão impedidos para o trânsito a partir das 17h. A ACE pede o apoio de todos para que não estacionem os veículos nestas vias por conta que durante a tarde, será instalada toda a estrutura de gradil, cordas e som ao longo da avenida. Pedimos também aos motoristas que se atentem aos horários de interdição para que o trânsito siga normalmente por outras ruas do centro.

TRANSMISSÃO AO VIVO

Além do espetáculo na Avenida Dona Gertrudes, a Parada de Natal também poderá ser assistida no conforto de casa! A TV União fará a transmissão deste que é um dos maiores eventos natalinos do interior paulista, ao vivo, pelo canal aberto 22.1 e também pelas redes sociais da emissora (Facebook e YouTube).

SOBRE O NATAL EM SÃO JOÃO

O Natal Mágico é um projeto desenvolvido há mais de 15 anos pela Prefeitura Municipal e Associação Comercial, decorando as principais ruas comerciais e prédios históricos da cidade com mais de 100 milhões de leds coloridos e 18 mil metros de mangueiras de luzes, que encantam as crianças de todas as idades. O projeto conta ainda com o patrocínio ouro do banco Bradesco, patrocínio prata da SABESP e Sequoia Urbanismo, patrocínio bronze do Grupo JCN, apoio da Sicredi e Santa Izabel Agro Indústria, e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, da Águas Prata, Big B Batatas, Grupo Fortress e Sempre Vale Supermercados.

A programação completa dos eventos de Natal em São João da Boa Vista, com horários e detalhes, pode ser consultada no site www.natalemsaojoao.com.br.

Fotos: Leo Beraldo/Cromalux