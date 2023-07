Aulas do segundo semestre têm início na Rede Municipal de Ensino

As aulas do segundo semestre da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas tiveram início na última segunda-feira (24), após o recesso escolar de 6 a 21 de julho. Já os servidores da Educação retornaram ao trabalho no dia 21, para organização das unidades e planejamento.

O ano letivo teve início em 6 de fevereiro nas 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas, que atendem 11.726 alunos no Ensino Fundamental, 502 alunos no Ensino Médio e 5998 crianças na Educação Infantil.

“As unidades se prepararam para o retorno das aulas e nossa expectativa para o segundo semestre é bastante positiva, sempre buscando fortalecer a relação entre estudante, escola e família”, destaca a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.