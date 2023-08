5a Olimpíadas dos Bancários agita profissionais de Poços de Caldas e Região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Familiares também participaram da confraternização do campeonato

No último final de semana, mais de 150 bancários de Poços de Caldas e região, disputaram as finais da quinta Olímpiadas dos Bancários, promovida pelo Sindicato dos Bancários de Poços de Caldas e Região. O evento foi promovido na AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil. Segundo o presidente da institução, Agnaldo Alves Viana, os jogos era feitos anualmente, mas tiveram que ser interrompidos por causa da pandemia e esse ano voltou ainda melhor “É um evento que une e agrega todos os bancários e funcionários das agências bancárias, um momento de descontação e alegria. É muito bom ver os bancários, estagiários e vigilantes reunidos, junto com seus familiares”, afirma o presidente.

Ao todo foram disputadas sete modalidades: futebol, peteca, ping pong, vôlei, pebolim, sinuca e truco. Os jogos foram acirrados, mas a grande final do futebol entre Itaú e Santander animou a torcida. O jogo ficou 2×2 no tempo regular e o campeão foi decidido nos pênaltis. Itaú bateu o Santander por 3 cobranças a 1. “Depois de um momento de pandemia o contato humano com os colegas de outros bancos é muito importante, além da animação do pessoal. Tudo isso ajuda na rotina do dia a dia”, diz Carlos Sabino, bancário e jogador do Itaú.

Após os jogos, todos os bancários e familiares participaram da comemoração com muito churrasco e música boa, mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Bancários de Poços de Caldas e Região. “Cada vez mais as metas e exigências dentro das agências são maiores e quando você tem um sindicato que traz a oportunidade de diversão para os bancários ajuda a aliviar as cobranças”, afirma Humberto Marcial Fonseca – advogado do Sind. dos bancários de Poços de Caldas do escritório em Belo Horizonte.

Confira os campeões por modalidade:

Futebol – Banco Itaú

Sinuca – Dênis e Tales, Banco Bradesco

Peteca – Marco Túlio e Abne, Caixa Econômica Federal

Pebolim – Danilo e Valter , Sindicato dos Bancários

Vôlei – Taynara e Tayna , Banco Mercantil do Brasil