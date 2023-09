Centro administrativo chega à décima laje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro Administrativo de Poços de Caldas, localizado na zona oeste, nas proximidades do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, abrange uma área de mais de 13 mil metros quadrados. A Prefeitura, por meio da secretaria de Projetos e Obras Públicas, tem acompanhado de perto o desenvolvimento desta obra que segue em ritmo acelerado.

O marco mais recente dessa construção é a colocação da décima e última laje, sinalizando um avanço significativo na concretização desse projeto. Além disso, também é realizada simultaneamente a instalação elétrica e hidrossanitária dos primeiros andares, bem como na regularização dos pisos, etapas fundamentais para garantir a funcionalidade e segurança do edifício.

O Centro Administrativo de Poços de Caldas tem como finalidade principal abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais. Com sua localização estratégica, a apenas 4 km do centro da cidade, facilitará o acesso e o atendimento aos cidadãos.

A estrutura do edifício foi projetada para melhorar o espaço, adotando uma estrutura modulada em eixos de 1,20 x 1,20, seguindo o modelo do prédio da rodoviária. Esse design proporcionará flexibilidade para futuras intervenções e arranjos internos, adaptando-se às necessidades que possam surgir ao longo do tempo.

Além disso, o projeto avançado do Centro Administrativo prioriza a acessibilidade, garantindo que todas as áreas sejam facilmente acessíveis a todas as pessoas. E para responder às exigências de mobilidade, o complexo contará com estacionamento e novas áreas dedicadas a almoxarifado, frotas e guarda.

A medida que as obras se aproximam da finalização das lajes, o secretário de Obras, José Benedito Damião, destaca a próxima etapa, que envolve os processos de acabamento. Este é um passo crucial que dará vida ao espaço, tornando-o funcional e acolhedor para os funcionários e visitantes que frequentam o Centro Administrativo.

O Centro Administrativo de Poços de Caldas representa um marco importante na infraestrutura e eficiência administrativa da cidade. À medida que a construção avança, a comunidade poderá esperar um espaço moderno e adaptável, tornando mais eficaz o atendimento às necessidades da população.