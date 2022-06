Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo “Arraiá na Praça”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram 4 dias de muita festa no “Arraiá na Praça 2022”, atraindo grande público de Poços de Caldas e toda a região em sua oitava edição. O evento foi realizado pela primeira vez no Parque Municipal Antônio Molinari com entrada totalmente gratuita e em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas.

As barraquinhas contaram com comidas típicas juninas, com diversas opções como: cachorro quente, biscoitão com pernil, pastéis, doces típicos, quentão e muito mais. O trabalho das barracas foi desenvolvido por Escolas e Centros de Educação Infantil municipais, e no evento também estavam presentes as cervejarias artesanais que serviram chopp todos os dias, fomentando ainda mais as cervejarias da região.

Diversas atrações de Poços, entre shows e apresentações teatrais foram desenvolvidas, com enfoque na valorização da classe artística local. O arraiá contou com dois palcos, sendo que no Palco Principal, todos os dias tiveram as atrações nacionais com artistas conhecidos em todo o país e que abrilhantaram as noites.

No primeiro dia do evento cerca de 15 mil pessoas passaram pelo parque para acompanhar uma das duplas mais queridas do Brasil: Gian e Giovani, que animaram o público com sucessos garantidos. No segundo dia, Renato Teixeira trazendo as raízes do sertanejo também encantou o público com canções que vivem na memória e coração dos brasileiros. Já no sábado, a dupla Alyson e Adyson também levantou a multidão, cerca de 17 mil pessoas estiveram por lá com muito Sertanejo Universitário. E no domingo, Giovani e Denilson, atração da nossa terra e que fechou com chave de ouro o arraiá.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, comentou que a mudança de local foi estratégica, e já uma comemoração do aniversário da cidade. “Todos tem um carinho especial pelo Parque Municipal, e devido a nossa expectativa de um público maior do que em anos anteriores, a escolha do espaço foi assertiva e comportou um grande número de pessoas. Foi um evento especial e já em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas neste ano. Toda a equipe do Turismo sai com o sentimento de dever cumprido, e com a certeza de que esse evento entrou para a história de Poços, ainda mais com a chancela de um novo local para eventos na cidade.”