Referência na promoção da qualidade de vida para a terceira idade, Sesc +60 celebra 60 anos com evento especial em Belo Horizonte

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Encontro Estadual Integrado teve programação especial no Sesc Venda Nova com diversas atividades, shows e outras atrações para comemorar o aniversário do programa de assistência social voltado para a pessoa idosa.

Reconhecido como um dos principais programas do país com foco na pessoa idosa, o Sesc + 60 comemora 60 anos em 2023. Para celebrar essa ocasião, foi realizado o Encontro Estadual Integrado do Sesc + 60, entre os dias 25 e 27 de outubro, no Sesc Venda Nova.

O evento pôde ser considerado um “festival da terceira idade” e tem objetivo de promover o resgate das tradições e reforçar o protagonismo da pessoa idosa, a integração entre os grupos voltados para a maturidade ativa e o envelhecimento ativo e saudável.

A programação dos três dias de evento incluiu oficinas criativas, atividades esportivas e de lazer, bailes dançantes, almoços, jantares, bingo, apresentação da Orquestra de Uberlândia e show do cantor e compositor Chico Lobo, que também completa 60 anos em 2023.

Puderam participar pessoas matriculadas no Sesc + 60 em todas as unidades que oferecem o programa em Minas Gerais inclusive pessoas idosas de Poços de Caldas.

“Achei tudo lindo e importante nossa participação em um evento tão bem-organizado.

Uma comemoração do tamanho que foi, não tivemos nenhum custo e recebemos tudo com muita qualidade. Foi tudo do bom e do melhor. Sem contar com o cuidado que o Sesc teve com a gente, realizei o meu sonho de ter viajado para Belo horizonte com meu grupo Bem-me-quer, fizemos uma dança linda. Foi inesquecível”. Maria da Paz de Jesus Batista, 72 Anos

“Voltamos para casa com a mala cheia de memória afetiva e emoções. Foram três dias que valeram a pena! Ainda estamos processando tudo o que experimentamos na última semana! Transformar vidas não é uma tarefa fácil. Definitivamente! Mas, é extremamente recompensadora. Especialmente, quando conseguimos reunir mais de 1.000 pessoas idosas, vindas de todos os cantos de Minas Gerais, para celebrar a vida, a maturidade e a longevidade.” Allan Reginaldo Batista – Analista de Serviços Sociais do Sesc Poços de Caldas,