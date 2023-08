Homem morre após acidente durante obra na Rampa de Voo Livre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira, 03, um grave acidente ocorreu na obra em andamento na Rampa de Voo Livre, em Poços de Caldas, resultando na morte de um trabalhador.

O pedreiro Pedro Joel de Figueiredo, de 44 anos, perdeu a vida ao cair de uma altura de aproximadamente 5 metros enquanto executava sua tarefa em um poste no canteiro de obras. O acidente ocorreu quando o poste de madeira utilizado pelo trabalhador para realizar o serviço em altura cedeu na base.

O atendimento de emergência foi acionado imediatamente, e tanto os Bombeiros quanto o SAMU se deslocaram até o local para prestar socorro. Ao ser resgatado, Pedro Joel ainda apresentava sinais vitais, porém, exibia uma fratura na face e suspeita de trauma no tórax. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, Pedro utilizava os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no momento do ocorrido.

O trabalhador foi levado às pressas para a Santa Casa de Poços de Caldas, mas não resistiu e acabou falecendo em decorrência dos graves ferimentos.

O sepultamento do pedreiro está marcado para esta sexta-feira, 04, na cidade de Divisa Nova, também situada no Sul de Minas.