SENAI e SEDET unem forças para fomentar inovação industrial com pesquisa e evento estratégico

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), está promovendo uma pesquisa para identificar as necessidades específicas das indústrias locais.

O objetivo deste levantamento é compreender melhor as demandas da indústria de Poços de Caldas, focando em áreas de interesse empresarial e cursos que podem ser oferecidos para atender essas necessidades. A participação da população é crucial neste processo, e os interessados podem contribuir preenchendo uma pesquisa prévia, disponível através do link: https://forms.office.com/r/m5X5MqXPkA

Além da pesquisa, a cidade sedia um evento no dia 21 de fevereiro de 2024, às 9h30, nas dependências do SENAI Poços de Caldas. Este encontro, foca na apresentação de soluções inovadoras em capacitações e consultorias tecnológicas. É uma oportunidade única para empresários, profissionais da indústria e estudantes se atualizarem sobre as últimas soluções tecnológicas e programas de capacitação oferecidos pelo SENAI em parceria com a Prefeitura. As inscrições para o evento podem ser feitas através desse link.

Franco Martins, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, enfatiza a importância deste esforço conjunto: “Impulsionar o desenvolvimento tecnológico e profissional é essencial. Precisamos ter cada vez mais conhecimento sobre a demanda da cidade e região para direcionarmos nossos esforços de maneira eficaz. Essas iniciativas são um passo importante para fortalecer o setor industrial de Poços de Caldas, criando um ambiente propício para o crescimento econômico e a inovação. Com a combinação de pesquisa de mercado e eventos educativos, Poços de Caldas está se posicionando como um hub de desenvolvimento industrial no Sul de Minas Gerais, promovendo não apenas o avanço das indústrias locais e atração de novas mas também o desenvolvimento profissional de sua população.