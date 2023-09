98 anos Veterana | Amistoso festivo acontece neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado (9), no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o departamento Master de futebol da Caldense irá realizar um amistoso festivo em comemoração aos 98 anos do clube, que irá reunir grandes nomes que marcaram a história da Veterana em seu passado recente, com apoio da secretaria de Esportes.

O adversário escolhido para a comemoração foi o conterrâneo time Poços de Caldas F.C., o conhecido Vulcão, que rivalizou com a Caldense em acirrados confrontos que paravam a cidade e lotavam o Ronaldão, dividindo o estádio e contrastando as torcidas com o verde e o laranja das duas equipes.

Estarão presentes vários ex-jogadores que deixaram seus nomes gravados na história do clube e que integraram dois elencos marcantes no passado alviverde: Maxsuel, Fábio Paulista, Xandinho, Leandro Bocão, Padilha, Félix, Ewerton Maradona, Fernando Pompeu, Glaysson, Juninho e o técnico Alemão, heróis do acesso de 2009. E Nenê Miranda, Gustavinho (ambos presentes em 2002 e 2009) e Paulista, campeões mineiros no ano de 2002. Além de outros nomes como Gabriel, Campestrinho, Geovani e Gabriel Santana, que também estão confirmados para a festa.

Antes do jogo principal, haverá o confronto das preliminares, a partir das 8h, entre os times Society Verde x Branco. E logo depois da partida, às 12h, o Sub-60 da Veterana também entrará em campo para um amistoso contra o Guaxupé Country Club. Para acompanhar o evento, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível.