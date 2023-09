Cesta básica tem nova queda de preço

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço dos produtos da cesta básica. O novo levantamento foi feito entre os dias 20 e 25 de agosto, abrangendo 14 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas.

A pesquisa apontou que os preços que compõem a cesta básica caíram 1,41% em relação ao mês passado. O acumulado do ano representa -3,50%.

As carnes, no entanto, tiveram leve subida de 0,33%. O acumulado do ano foi de -12,09%.

O levantamento indica ainda itens que ficaram mais caros e os que tiveram queda de preço. Subiram: pão doce (R$ 1,86), alho (R$ 1,35), arroz (R$ 1,23), açúcar refinado (R$ 0,32) e água sanitária (R$ 0,61). Caíram: mamão papaia (R$ 4,96), azeite de oliva (R$ 1,69), leite em pó (R$ 1,07), feijão carioca (R$ 0,79) e sabão em pó (R$ 0,39).

Entre as carnes, subiram: filé de tilápia (R$ 6), alcatra (R$ 2,15) e contrafilé (R$ 1,83). Caíram: picanha (R$ 4,81), coxão mole (R$ 1,42) e filé de merluza (R$ 0,97).

A pesquisa completa está disponível no link abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-agosto-2023

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.