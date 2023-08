Polícia Militar recupera veículo roubado e prende mulher na Rodovia do Contorno

Na tarde de ontem, 03, a Polícia Militar, por meio de suas equipes Tático Móvel, obteve informações acerca de um veículo com registro de furto/roubo circulando pela Rodovia do Contorno, na cidade de Poços de Caldas.

As equipes se dirigiram ao local indicado e conseguiram realizar a abordagem do veículo suspeito. Após consulta ao sistema, foi confirmado que o carro estava com queixa de roubo/furto.

A condutora do veículo, identificada como R.L.M., de 28 anos, foi detida pelas autoridades. Questionada sobre a procedência do veículo, a mulher alegou que o adquiriu por aproximadamente R$ 3 mil.

Com a situação de roubo/furto comprovada, o veículo foi apreendido pelas autoridades. A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil local para as providências cabíveis.

