CEU promove eventos para mulheres nesta quarta-feira

A coordenação do Centro de Esportes Unificado (CEU) promove nesta quarta, 29, evento em comemoração ao mês da Mulher, em parceria com o CRAS Leste 2. O ‘Mulheres no CEU’ irá contar com diversas atividades, no período de 8h às 10h, com o objetivo de levar informações às mulheres, orientação sobre saúde, dança e teatro, além de sorteio de brindes e café da manhã musical. A organização do evento convida as mulheres dos bairros Itamaraty e região para participarem da manhã comemorativa.

Confira abaixo a programação completa:

8h-Dança

8:30h-Roda de conversa com a equipe do CRAS, PSF e CREAS

9h-Sorteios de brindes e lembrancinhas

9:30h-Teatro com participação dos alunos da Escola Municipal Mariquinhas Brochado

10h-Encerramento com café acompanhado pela música de Paulo Cesar.

O CEU está localizado no bairro Jd Itamaraty 5

Beatriz Aquino