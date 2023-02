Charanga dos Artistas é destaque no Carnaval do reencontro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Um retorno à altura da potência da Charanga dos Artistas! O Carnaval do reencontro trouxe de volta a arte e a alegria representadas nos 16 grupos de teatro, de dança e de circo e dos oito bonecos gigantes que integraram a Charanga dos Artistas no Carnaval 2023.

Queridíssima do público, a Charanga dos Artistas voltou com força total. De sábado a terça, os foliões puderam se divertir, dançar muito, interagir com os artistas e, ainda, aprender um pouco sobre a história da cidade e da arte, terminando com o cordão que, neste ano, passeou pela bela paisagem do Parque José Affonso Junqueira.

E, claro, o público se manifestou no local e também nas redes sociais. “Adoramos o Carnaval de Poços e amamos os bonecos!”, destacou Fatima Scachetti. Para Paulo Turibio, a Charanga é o “verdadeiro carnaval, muita alegria”. “Estava maravilhoso”, comentou a foliã Elisabeth Souza Santos.

Após dois anos sem a maior festa popular do país, a Charanga dos Artistas abriu oficialmente a folia, ainda na noite da sexta-feira (17), na entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Sérgio Azevedo ao Rei Momo Marco Oliveira, que comandou a festa até a última terça-feira (21).

“Desde que soubemos do retorno do Carnaval fomos tomados pelo desafio de colocar a Charanga na rua mais uma vez. Para tal, foram inúmeras reuniões e encontros. Parecia que era a primeira vez, a insegurança aumentou, a preocupação com a Covid-19, a preocupação com os grupos e os trabalhos de cada um, assim como toda a logística da Charanga, tudo isso levou dois meses de preparo. Foi como se tivéssemos estreado a Charanga. Em 23 anos de trabalho, para mim foi o maior desafio de todos. Porém, vencemos! Entregamos ao público um trabalho bonito, limpo e artístico. Cada componente da Charanga deu o seu melhor e hoje estamos apenas em silêncio e gratidão pelo sucesso do evento e a felicidade que vimos estampada na cara do nosso público, que nos prestigia há mais de 20 anos”, destaca o ator Dema Mello, um dos fundadores da Charanga dos Artistas.

“É sempre uma alegria poder estar com a Charanga dos Artistas. Mas, sem dúvida, 2023 fica para a história como o Carnaval do reencontro, quando a arte pôde, enfim, voltar a abraçar o público, numa festa feita só de alegria, de teatro, de dança, de circo e de música. Nosso sincero agradecimento a cada artista que faz da Charanga a potência que é”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.