Instalação de equipamentos do sistema de alerta sonoro das barragens das empresas DME

Dando continuidade à implantação do Plano de Ação Emergencial das barragens das Empresas DME, teve início no dia 23 de janeiro de 2024, a instalação dos equipamentos do sistema de alerta sonoro.

Este sistema tem como objetivo alertar e comunicar em massa, toda a população potencialmente afetada nas áreas de risco, sobre um eventual rompimento das barragens: Bortolan, Cipó e Saturnino de Brito.

Ao todo serão instalados 22 conjuntos de sirenes, localizados estrategicamente, abrangendo todas as áreas atingidas a jusante das barragens.

Destacamos que todas as barragens são monitoradas diariamente, em tempo real pelas equipes técnicas das Empresas DME, e encontram-se totalmente seguras.

A instalação destes equipamentos faz parte das obrigações das Empresas DME, em atendimento às exigências da Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelecidas na Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, bem como na Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023.

