Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Na madrugada de ontem, 24, por volta das 02h27min, uma operação policial resultou na prisão de um indivíduo foragido da justiça. Em patrulhamento pela área central, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo GM/Monza, cor azul, com placa de Poços de Caldas, em atitude suspeita, e iniciou o acompanhamento.

O veículo foi abordado na Rua Major Joaquim Bernardes, no bairro Vila Nova. Após uma busca pessoal no condutor, um homem de 24 anos, nada de ilícito foi encontrado com ele ou no veículo, que também foi revistado. No entanto, ao verificar a identidade do condutor, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O indivíduo foi imediatamente detido, tendo sido informado de seus direitos e garantias constitucionais. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Além da prisão do foragido, o veículo também foi alvo de medidas administrativas, uma vez que seu licenciamento estava irregular. Ele foi removido ao pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) por meio de um guincho.

ALCO – 29° BPM