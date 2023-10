Cine Marquise Ultravisão: Semana do Cinema com preço único de 12 reais vai até esta quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Promoção traz ainda combos com baldes temáticos, pipoca e refri por 25 reais

Continua até a próxima quarta, 4 de outubro, a Semana do Cinema no Marquise Ultravisão. Hoje, amanhã e quarta, todo mundo paga 12 reais no ingresso para qualquer sessão. E tem promo especial também na Bomboniere. Combos com baldes temáticos de Homem Aranha, Flash, Besouro Azul, Barbie, Velozes e Furiosos 10, pra você escolher e colecionar. O kit com o balde, pipoca e refri sai por apenas 25 reais.

Na programação, filmes para todas as idades e gostos. O destaque é Elis e Tom um documentário musical que conta os bastidores da gravação da parceria de Elis Regina e Tom Jobim. É memória da nossa música e história que você só assiste no cinema de rua de Poços.

Outros Filmes em Cartaz: Resistência, Jogos Mortais X, Ruim pra Cachorro, Nosso Lar, Elis e Tom, Som da Liberdade, A Noite das Bruxas, A Freira 2, As Tartarugas Ninjas.

