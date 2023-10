Câmara recebe exposição “É dia de congo!”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Até 11 de outubro, estará no saguão de entrada do Legislativo a exposição “É dia de congo!”, em comemoração ao Dia Municipal dos Ternos de Congos, instituído através de lei aprovada pela Câmara. A mostra foi organizada a pedido do presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União), pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Associação de Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas.

A exposição reúne imagens de 10 fotógrafos que, gentilmente, cederam as fotos para o trabalho: Bárbara Salomão, Bruno Alves, Carolina Barbosa, Dani Alvisi, Juliano Borges, Maria Blasi, Roni Bispo, Rossmaly Borges, Sérgio Camargo e Thaty Naila. As fotos retratam diversos momentos dos Ternos de Congos Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário, Santa Bárbara e São Gerônimo, Santa Efigênia e São Benedito.

A abertura da exposição, realizada nesta terça-feira (03), contou com a presença de vereadores, do secretário de Cultura Gustavo Dutra, da secretária de Administração Ana Alice de Souza, da presidente da Associação dos Ternos de Congos Eduarda Carimbá, do capitão do Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário Benedito Luís da Costa, o “Seu Ditinho”, além de representantes dos Ternos de Congos Nossa Senhora da Saúde, Santa Efigênia, Santa Bárbara e São Gerônimo, e também do Grupo de Caiapó do São José.

A Lei Municipal n. 9.589, de iniciativa do vereador Douglas Dofu, incluiu no Calendário Oficial de Eventos de Poços o Dia Municipal de Ternos de Congos, celebrado em 05 de outubro, Dia de São Benedito no Brasil. Segundo o secretário Gustavo Dutra, a parceria entre Legislativo, Executivo e Associação dos Ternos de Congos foi essencial para apresentação deste projeto. “É uma alegria muito grande, pois as Congadas são a maior manifestação cultural aqui na cidade. A gente fica muito honrado de toda e qualquer oportunidade de poder fazer referências que sirvam para preservar e valorizar esse bem tão importante de Poços de Caldas”, declarou.

A presidente da Associação dos Ternos e Congos falou sobre a sensibilidade e o reconhecimento do poços-caldense com a história, ritos, apresentações de canto e dança que reverenciam e expressam a devoção e a fé ao Santo Negro, São Benedito. “Para nós, é muito importante a visibilidade que a gente vem ganhando, pois nos esforçamos demais, fazemos tudo com muito carinho, e a gente vê nossa cultura chegando em grandes lugares, como a Câmara Municipal. Por muito tempo, a gente lutou para conseguir espaços de visibilidade”, ressaltou Eduarda.

Douglas Dofu destacou a importância desse reconhecimento aos Ternos de Congos. “Eles são os grandes responsáveis por manter esta cultura viva em Poços de Caldas. A Casa Legislativa cumpre seu papel ao receber exposições importantes e com esta exposição não poderia ser diferente. Portanto, é muito especial, por toda a relevância dos Ternos de Congos para a cultura. Isso não é de governo A ou B, temos que trabalhar políticas públicas para fortalecer nossas raízes”, afirmou.

Ainda durante a abertura, houve apresentação das Congadas. As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.