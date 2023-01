Serviços do Demutran podem ser solicitados de forma online em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Desde o último dia 1° de janeiro, o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes passou a oferecer novos serviços de forma on line para a população. As melhorias no sistema foram implantadas com o objetivo de desburocratizar os processos, agilizar os protocolos e fazer melhor uso dos meios eletrônicos aos quais a grande maioria da população tem acesso.

Poderão ser protocolados os pedidos para: autorização de tráfego de veículos escolares, fretamento, autorização especial de tráfego, autorização especial de parada e estacionamento (caçamba, mudanças, entre outros), demarcação de garagens, autorização para idosos e pessoas com necessidades especiais.

As solicitações poderão ser feitas através do Portal da Transparência, no site da Prefeitura. Ao clicar no ícone Mais Transparência, procure a seção Trânsito e Transporte e acesse os serviços oferecidos pelo Demutran. Ou no link https://pocosdecaldas.mg.gov.br/dServiço

Quem preferir ou não possuir acesso a um meio eletrônico, pode solicitar os serviços presencialmente, no Demutran, localizado na rua Pernambuco, 265. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (35)3697-5352.