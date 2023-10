Poços de Caldas mantém saldo positivo na geração de empregos no mês de agosto, aponta Caged

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas continua caminhando positivamente na geração de empregos em 2023. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade manteve um saldo positivo na geração de empregos no mês de agosto, com a criação de 495 vagas de trabalho.

Ao longo do mês de agosto, a cidade viu 2.879 novos empregados ingressarem no mercado de trabalho local, enquanto 2.384 pessoas foram desligadas de seus empregos.

O setor de serviços foi o grande destaque, contribuindo significativamente para o aumento do emprego na cidade, com a criação de 310 vagas. Isso foi resultado de 1.520 admissões e 1.210 demissões. A indústria também teve um papel importante, gerando 116 empregos, com 454 novas admissões e 338 desligamentos.

No setor de construção, 15 novas vagas foram criadas, resultado de 224 admissões e 209 desligamentos. O comércio local também teve um desempenho sólido, com a criação de 70 novos empregos, receitas de 632 admissões e 562 demissões.

Entretanto, o setor agropecuário apresentou um saldo negativo, com 65 pessoas sendo desligadas de seus empregos. Apesar dessas pequenas receitas, os números globais ainda refletem uma economia local saudável e em crescimento.

Os dados do Caged são divulgados mensalmente e oferecem uma visão detalhada do mercado de trabalho local. Os interessados ​​podem acessar essas estatísticas através do link http://pdet.mte.gov.br/novo-caged, onde podem encontrar informações atualizadas sobre a criação de empregos em Poços de Caldas e em outras regiões do Brasil.