CITUR antecipa os projetos de acessibilidade dos pontos turísticos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o início da concessão, há 6 meses, a empresa CITUR – Circuito Integrado do Turismo tem se empenhado significativamente para que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades, desfrutem o máximo possível das atrações turísticas sob a sua gestão e projeta o cumprimento das estruturas de acessibilidade antes do prazo contratual, que é de dois anos contados do início da concessão.

A análise dos pontos turísticos tem sido minuciosa, pois as obras devem estar alinhadas às suas peculiaridades, tais como o relevo, a proteção ambiental e a preservação do patrimônio histórico, primordiais na implantação dos projetos de acessibilidade.

Dentre as importantes medidas previstas, destacam-se a plataforma para acesso à Estação Centro do Teleférico, as adequações em cabine PcD, a construção da rampa de acesso do estacionamento da Estação da Serra até o Mercado do Cristo, passando pela regularização do piso da praça que liga o Mercado ao Café do Cristo. Na Rampa Norte de voo livre, estão previstos sanitários adaptados e plataformas de acesso PcD, tornando-a viável a um público mais amplo. Dentre as obras já adequadas, estão os sanitários na Estação da Serra, Mercado do Cristo, Praça do Café do Cristo e Fonte dos Amores.

Os projetos arquitetônicos dos pontos que ainda demandam adequações estão em pleno desenvolvimento e devem ser encaminhados, em breve, para as devidas aprovações junto às Secretarias Municipais de Turismo, Planejamento e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas (Condephact).

Para aprimorar ainda mais a sua atuação, a CITUR segue o Programa Turismo Acessível, do Ministério do Turismo, que traz um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida às atividades, de modo a permitir o alcance e a utilização de serviços, edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia.

Outro trabalho que vai ao encontro das normas de acessibilidade é o constante treinamento de sua equipe, que busca excelência no atendimento e acolhimento às mais diversas necessidades e especificidades de seus visitantes.

Em conjunto com a conclusão das obras previstas no edital, a CITUR tem buscado junto à ADEFIP – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas e ao CONPEDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, orientações e sugestões que possam contribuir com a experiência turística em Poços de Caldas para todos, promovendo sustentabilidade e inclusão.