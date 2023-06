Chuvas intensas provocam queda de árvores em Poços de Caldas

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências pela cidade desde os primeiros momentos da chuva. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvore identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME, Defesa Social e Bombeiros.

Houve a queda de uma árvore na madrugada desta quarta-feira,31, interditou um trecho da Rua Argentina. Equipes da secretaria Municipal de Serviços Públicos foram acionadas e removeram galhos e tronco da árvore. O DME também fez a retirada de galhos da rede elétrica com apoio do Demutran.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para Poços de Caldas de chuvas intensas. Entre os dias 30 de maio e 01 de junho, um sistema de baixa pressão atmosférica vai ser formar e se intensificar entre a costa do Sul e do Sudeste, mantendo o tempo instável, com risco alto de chuva frequente, forte e volumosa e temporais pontuais.

Segundo a secretaria de Obras, ações emergenciais estão sendo realizadas nas vias, com massa de cimento, um trabalho paliativo para esse período. Também, limpeza nos bueiros e nas canaletas seguem sendo realizados para que a água escoe da melhor maneira possível.

Orientações:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

