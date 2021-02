A pista de caminhada e a ciclovia, da avenida Iolanda Junqueira de Melo, no bairro Parque das Nações, estão sendo revitalizadas. A pavimentação foi refeita em 1.400m de extensão. Na próxima semana será realizada a pintura das faixas para identificar os locais de caminhada e ciclovia. A iluminação também será melhorada ao longo do percurso.

