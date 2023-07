Festa do Dia do Motorista acontece neste domingo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo,23, o Sest Senat promove a Festa do Dia do Motorista em Poços de Caldas com apoio da secretaria de Defesa Social através da Prefeitura de Poços de Caldas. O evento terá início às 8h30 com carreata saindo do Estádio Ronaldão com destino ao Sest Senat. A Festa ainda contará com torneio de truco com vagas limitadas às 9h30, e no mesmo horário no auditório do Sest Senat haverá missa e bênção dos veículos.

O evento, que tem entrada gratuita, contará com atrações musicais, stands de parceiros, espaço kids, além de área gourmet.

Na unidade do Sest Senat, a população ainda poderá conferir alguns serviços oferecidos gratuitamente, como teste de glicemia, aferição de pressão, orientação de higiene bucal, orientação nutricional, orientação fisioterapêutica, além de inscrição para jovem aprendiz.

Também serão ofertados neste domingo, aula de pilates, pintura facial e corte de cabelo masculino. No local, haverá brinquedo inflável, exposição de carros antigos além de sorteio de brindes.

Conforme o secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, é um dia de celebração e sempre reforçar a segurança. “A intenção dessa homenagem é a de agradecer a esses profissionais que, diariamente, enfrentam o trânsito das grandes cidades, nas ruas e estradas em seus carros, caminhões e ônibus, desempenhando um papel fundamental para a sociedade. Carregam a grande responsabilidade de transportar pessoas com toda a segurança e são um dos elos fundamentais na engrenagem que move a economia.”

O Sest Senat é localizado na Rua Geraldo da Costa Abrantes n° 200 no bairro Parque Pinheiros em Poços de Caldas.