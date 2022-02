Secretaria de Educação abre inscrições para auxílio transporte universitário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Educação abre, a partir desta terça-feira (1º), as inscrições para a concessão e renovação do Auxílio Transporte universitário para alunos carentes que cursam faculdade fora do município de Poços de Caldas. Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação (Rua Prefeito Chagas, 464), no período de 1º a 4 de fevereiro.

É necessário preencher requerimento e questionário socioeconômico, que devem ser retirados na SME, das 8h às 17h. O resultado com os nomes dos beneficiários será divulgado no dia 14 de fevereiro.

Será concedido o benefício de 40% do valor médio dos orçamentos apresentados no ato da inscrição aos estudantes que atendam os requisitos e critérios de seleção previstos na Lei nº 3.845/86, que estejam matriculados em cursos superiores em municípios localizados até no máximo 100 km de Poços de Caldas e que não sejam oferecidos por instituições de ensino locais.